Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé va mettre le feu à la fin du mercato !

Publié le 18 août 2021 à 20h30 par Th.B.

Le PSG travaillerait d’arrache-pied pour trouver un accord avec le clan Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat. Néanmoins, la décision du champion serait déjà prise, rejoindre le Real Madrid à court terme ou l’été prochain à l’expiration de son bail à Paris.

L’opération Kylian Mbappé fait couler énormément d’encre dans la presse et occupe les sorties médiatiques de Leonardo et surtout de Nasser Al-Khelaïfi. Que ce soit lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi où il faisait savoir que le joueur n’avait plus d’excuse pour ne pas prolonger ou lors d’un entretien à L’Équipe au cours duquel il assurait que personne au club ne comprendrait s’il ne prolongeait pas, le président du PSG met une pression sur Kylian Mbappé pour qu’il rallonge son aventure qui prendra fin en juin 2022 à l’instant T. Cependant, il se pourrait que cette méthode employée par le PSG soit vaine. En effet, le10sport.com vous a révélé le 13 août dernier que malgré la venue de Lionel Messi, cela ne changeait pas la donne dans le feuilleton Mbappé qui prévoit toujours de ne pas prolonger, mais d’aller au bout de son contrat. En outre, The Transfer Window Podcast a fait savoir mardi par le biais du journaliste du Times Duncan Castles, que le pacte convenu sous la forme d’un gentlemen agreement en 2017, lui permettant de partir pour le Real Madrid l’année avant sa dernière année de contrat contre une belle somme d’argent, n’a pas été respecté et que le joueur tiendrait le président Al-Khelaïfi pour responsable. En Espagne, les médias assurent que le Real Madrid préparerait une offre en cas de revirement de situation.

Paris ne veut pas laisser partir Mbappé libre, Madrid se tient prêt

Et à en croire la déclaration du journaliste David Ornstein, lors de l’enregistrement du dernier The David Ornstein Show de The Athletic , le Real Madrid serait très sérieux dans sa quête au transfert de Kylian Mbappé pour cet été, ayant les fonds nécessaires pour mener à bien cette opération. « Kylian Mbappé est clairement la cible numéro une du Real Madrid. Il y a cependant un gros problème avec son club employeur puisqu’ils veulent qu’il signe un nouveau contrat et ne veulent pas le voir partir gratuitement en 2022. Il n’a montré aucun intérêt pour une signature de contrat. Quand je suis allé à la pêche aux informations il y a quelques semaines, on m’a assuré que le Real Madrid pouvait se permettre de le faire venir cet été et essaiera d’y arriver ». Il ne manquerait plus que l’aval du PSG de négocier pour que cette opération puisse se concrétiser avant la clôture du mercato estival.

Le Real Madrid veut faire de Mbappé le premier galactico du nouveau Bernabeu !