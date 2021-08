Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler un coup surprise à 5M€ !

Publié le 18 août 2021 à 19h30 par Th.B.

Le mercato estival de Pablo Longoria à l’OM pourrait bien connaître son lot de rebondissements jusqu’à sa clôture avec notamment l’arrivée d’un nouvel attaquant en la personne d’Iké Ugbo (22 ans), sous contrat à Chelsea.

Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a enchaîné les recrues à l’OM avec notamment les arrivées de Cengiz Ünder, Matteo Guendouzi, Gerson et Konrad de la Fuente pour ne citer qu’eux. Leonardo Balerdi a lui été définitivement transféré après sa saison passée en prêt en provenance du Borussia Dortmund. Et alors que les discussions s’éternisent entre l’OM et la Fiorentina, le président Pablo Longoria serait également sur le point d’arriver à un accord avec La Viola pour Pol Lirola, déjà prêté au cours de la deuxième partie de l’exercice précédant selon le journaliste Piero Lazzerini qui a fait passer le message suivant au Phocéen . « Pour moi, c'est une question de temps avec l'OM, car les dirigeants de la Fio ont encore parlé lundi avec l'agent de Zappacosta et le deal est très proche de se réaliser. La Fio attend que l'OM améliore son offre. Ce n'est pas tellement une question de montant, car on sait qu'il tourne autour de 12 M€. Il s'agit plutôt des échéances de paiement, l'OM souhaitant les étaler sur quatre ans, ce que refuse la Fiorentina. On ne peut pas écarter non plus un nouveau prêt avec obligation d'achat l'été prochain. Dans tous les cas, je pense que ce n'est qu'une question de temps, et même une question d'heures ». Outre le dossier Lirola, Pablo Longoria aurait fait irruption dans une autre opération sérieuse.

Longoria veut recruter Iké Ugbo, attaquant de Tuchel !

C’est en effet l’information divulguée par Foot Mercato ce mercredi après-midi. À en croire le média, l’OM aurait déjà d’ajouter son grain de sel pour Iké Ugbo, attaquant de Chelsea âgé de 22 ans qui a été prêté pour la totalité de la saison dernière au Cercles Bruges où il a beaucoup fait parler de lui (16 buts). Pablo Longoria se serait immiscé dans cette opération alors que Genk aurait attendu Ugbo cette semaine pour passer des tests médicaux selon HLN . Fabrizio Romano a confirmé la tendance en expliquant que l’OM aurait bel et bien l’intention de prendre de vitesse le KRC Genk dans cette opération dont le montant du transfert pourrait s’élever à 5M€.

Et l’OM a déjà dégainé une offre qui va faire pencher la balance en sa faveur…