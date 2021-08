Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce lourde de sens sur l'avenir de Mbappé…

Publié le 18 août 2021 à 19h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble être déterminé à inciter Kylian Mbappé à prolonger son contrat, le Real Madrid ne craindrait pas une telle éventualité selon la presse espagnole.

Les jours passent et le mercato estival touche à sa fin, mais l’avenir de Kylian Mbappé n’en est pas pour autant plus clair. En effet, alors qu’un pacte révélé par The Transfer Window Podcast , aurait été passé entre le PSG et le clan Mbappé à l’été 2017 lors de sa venue à Paris dans lequel il était stipulé que le club de la capitale laisserait partir Mbappé à un an de la fin de contrat contre une belle indemnité de transfert du Real Madrid, le champion du monde tricolore souhaiterait que le président Nasser Al-Khelaïfi tienne parole. De plus, du côté du Real Madrid selon Carussel Deportivo , on attendrait le feu vert de la part de la direction du PSG pour qu’il soit vendu cet été.

Le Real Madrid ne tremblerait pas pour Mbappé !