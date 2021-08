Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 16h45 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Kylian Mbappé aurait fait savoir qu’il ne quitterait finalement pas le PSG cet été. Toutefois, cela ne découragerait en rien le Real Madrid.

Durant ces deux dernières semaines de mercato, le feuilleton Kylian Mbappé va faire énormément. Le Français va-t-il quitter ou non le PSG pour le Real Madrid ? Ce mercredi, la Cadena Ser avait assuré que Mbappé avait confié en interne qu’il ne partirait pas lors de ce mercato esitval. De quoi alors clore les débats ? Pas vraiment. En effet, malgré cette information en provenance d’Espagne, le Real Madrid ne lâcherait clairement rien. Et jusqu’à la fermeture du marché des transferts, la Casa Blanca sera à l’affût.

« Tout peut encore se passer »