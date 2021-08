Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une énorme annonce en interne !

Publié le 18 août 2021 à 9h45 par H.G.

Alors qu’un possible départ au Real Madrid est évoqué ces derniers temps pour Kylian Mbappé, l’international français devrait pourtant bien rester à Paris cette saison.

Un feuilleton Kylian Mbappé serait-il en train de se dessiner comme ce fut le cas avec le feuilleton Neymar en 2019 ? C’est en tout cas ce que veut croire la presse espagnole dans la mesure où celle-ci n’a de cesse de lier l’international français de 22 ans au Real Madrid ces derniers jours. Il faut dire que la situation contractuelle de l’attaquant du PSG a de quoi donner de l’optimisme aux Merengue dans la mesure où le numéro 7 parisien n’a toujours pas renouvelé son bail expirant le 30 juin 2022. Mais malgré cette donnée, tout porte à croire que l’avenir de Kylian Mbappé pour cette saison 2021/2022 s’écrit bien du côté du PSG.

Kylian Mbappé a annoncé à ses proches du vestiaire qu’il restera