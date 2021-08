Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 août 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil sur l’évolution de la situation de Cristiano Ronaldo, le club parisien pourrait bien réaliser un coup à la Lionel Messi pour le quintuple Ballon d’or l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus afin de se lancer un nouveau challenge. Le PSG serait une option si l’on en croit les récentes informations divulguées par As dans le cadre de l’éventuel départ de Kylian Mbappé dont le contrat court également jusqu’à l’été 2022. Et au vu de la tendance de l’autre côté des Alpes, le PSG pourrait bien se mettre à rêver d’une association entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pas de prolongation de contrat et un départ libre de la Juventus !