Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, ce sera 175M€ !

Publié le 18 août 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le PSG suit la situation d'Harry Kane dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club, Tottenham réclame 175M€.

L'avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022 et si le PSG veut éviter de prendre le risque de le voir partir libre, une vente d'ici le 31 août n'est pas à exclure. Par conséquent, le club de la capitale a anticipé un éventuel départ de sa star et suit notamment Harry Kane qui semble toutefois plus proche de rejoindre Manchester City. Mais dans tous les cas, il faudra sortir le chéquier...

Pour Kane, c'est 175M€ !