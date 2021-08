Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors que Liverpool pimenterait la course à la signature de Kylian Mbappé dans laquelle le Real Madrid mènerait la danse, les Reds pourraient finalement revoir leur copie alors que la prolongation de contrat de Mohamed Salah serait souhaitée des deux parties, lui qui serait la pierre angulaire de la venue de l’attaquant du PSG à Anfield.

Bien que la presse s’accorde à dire que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid s’il venait à partir cet été ou à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat au PSG, Liverpool serait également une option aux yeux du champion du monde tricolore. La raison ? Son affection selon The Transfer Window Podcast pour le club, pour le management et la philosophie de jeu de Jürgen Klopp ainsi qu’en raison de la clause de liberté que Liverpool serait prêt à inclure dans son contrat lui permettant d’avoir les mains libres au bout d’un certain temps pour son départ dans le club de son choix et au moment souhaité. Cependant, il y aurait deux conditions à remplir : la première, que cette opération se réalise en 2022, moment où son contrat au PSG sera expiré, et la seconde que Liverpool puisse vendre l’une de ses stars offensives afin de faire de la place dans l’effectif de Klopp et dans la masse salariale du club de la Mersey .

Salah et Liverpool déterminés à continuer l’aventure ensemble…