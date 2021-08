Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star prévoit déjà de quitter le Barça !

Publié le 18 août 2021 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, les départs devraient se multiplier dans les semaines et mois à venir. Et il faudrait même s’attendre à voir de gros noms s’en aller.

Malgré le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone est encore en délicatesse avec ses finances. Pour Joan Laporta, il faut donc dégraisser de toute urgence. A deux semaines de la fin du mercato, cela pourrait notamment s’accélérer avec les départs de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic, deux gros salaires du vestiaire de Ronald Koeman. Mais la liste pourrait encore s’agrandir, notamment en janvier prochain. Et surprise, on pourrait y retrouver le nom de Sergio Agüero.

Déjà sur le départ ?