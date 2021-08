Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Au Real Madrid, on se frotte les mains !

Publié le 18 août 2021 à 13h30 par T.M.

Malgré l’arrivée de Lionel Messi au PSG, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas envie de prolonger et pourrait donc s’en aller au Real Madrid. Pour la Casa Blanca, les bonnes nouvelles s’enchaineraient alors…

Cet été, la planète football a connu un incroyable tremblement de terre. Alors qu’on s’attendait à voir Lionel Messi finir sa carrière au FC Barcelone, cela ne sera finalement pas le cas. Pourtant, un départ n’était pas d’actualité pour l’Argentin, qui était tombé d’accord avec Joan Laporta pour signer un nouveau contrat de 5 ans. Toutefois, toutes les conditions n’étaient pas réunies pour réaliser cette prolongation et pour des raisons économiques, le Barça a dû se résoudre à laisser partir Messi. Et c’est désormais au PSG que le sextuple Ballon d’Or évolue, retrouvant notamment un certain Neymar. Forcément, cela change beaucoup de situation, que ce soit au PSG ou au FC Barcelone. Et c’est le Real Madrid qui pourrait bien être le grand gagnant de cet énorme coup de tonnerre avec Lionel Messi.

« Notre plus grand rival a perdu l’un de ses meilleurs joueurs »

Le Real Madrid peut souffler, il n’aura plus à affronter Lionel Messi, du moins en championnat. Pendant de nombreuses saisons, La Pulga a martyrisé la défense madrilène et inscrit de nombreux buts lors des Clasicos. Cela n’arrivera désormais plus. L’Argentin a quitté le FC Barcelone et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour la Casa Blanca qui voit là un concurrent direct s’affaiblir. Cela n’a ainsi pas échappé à Toni Kroos. Pour son podcast Einfach mal luppen , le protégé de Carlo Ancelotti a confié : « Nous verrons comment ça va marcher pour Messi au PSG. Peut-être que cela est bien pour nous car notre plus grand rival a perdu l’un de ses meilleurs joueurs ».

« Peut-être que de meilleures choses arriveront… »