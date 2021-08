Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du PSG sur la folie Lionel Messi !

Publié le 18 août 2021 à 12h15 par T.M.

Alors que l’engouement est énorme autour de l’arrivée de Lionel Messi au PSG, le club de la capitale a souhaité rétablir certaines vérités.

Avec Lionel Messi, le PSG a peut-être réalisé le plus grand coup de l’histoire du football, d’autant plus que l’Argentin débarque libre. Cela ne veut pas dire que La Pulga ne coûtera rien au club de la capitale, mais en parallèle, les revenus générés par le sextuple Ballon d’Or vont être énormes. La folie a d’ailleurs déjà commencé avec les queues interminables pour acheter le maillot floqué du 30 de Messi au PSG. D’ailleurs, récemment, certains expliquaient que plus de 800 000 maillots avaient déjà été vendus. Un nombre incroyable qui ne serait toutefois pas la vérité.

« C'est dingue de sortir des chiffres pareil »