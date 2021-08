Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation total pour Philippe Coutinho !

Publié le 18 août 2021 à 8h30 par T.M.

Annoncé proche d’un départ du FC Barcelone à l’occasion de ce mercato estival, Philippe Coutinho aurait vu sa situation complètement s’inverser. Explications.

Arrivé au FC Barcelone à l'hiver 2018 avec le statut de joueur le plus cher de l’histoire du club catalan, Philippe Coutinho n’a jamais convaincu. Entre performances décevantes, prêt au Bayern Munich et pépins physiques, le Brésilien a connu une aventure compliquée au Barça. Et celle-ci aurait d’ailleurs pu prendre fin à l’occasion de ce mercato estival. Compte tenu du salaire XXL de Coutinho et des besoins du club de Joan Laporta, un départ a fait énormément parler. Toutefois, comme l’a révélé Mundo Deportivo , aujourd’hui, cela a bien changé pour l’ancien de Liverpool.

Une chance pour Coutinho !

Alors qu’on pensait que Philippe Coutinho allait quitter le FC Barcelone cet été, il n’en serait rien selon le média ibérique. En effet, suite au départ de Lionel Messi et à la baisse de salaire de Gerard Piqué, le club catalan aurait revu ses plans avec le Brésilien. Désormais, un départ de Coutinho ne serait plus nécessaire, d’autant plus que jusqu’à présent, les offres reçues n’auraient pas été à la hauteur. Pour le joueur de Ronald Koeman, il va donc désormais falloir confirmer sur le terrain et au Barça, on estimerait qu'en l’absence de Lionel Messi, Philippe Coutinho pourrait avoir un rôle important à jouer. A suivre…