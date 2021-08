Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a fait une grossière erreur avec Mbappé…

Publié le 18 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’un gentlemen agreement aurait été convenu entre le PSG et Kylian Mbappé pour qu’il soit transféré cet été, Nasser Al-Khelaïfi semblerait avoir changé d’avis.

À l’été 2017, après une deuxième partie de saison qui l’a révélé aux yeux du football français puis de l’Europe, Kylian Mbappé quittait le Rocher et l’AS Monaco pour rejoindre le PSG via un prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€. Cependant, selon The Transfer Window Podcast, celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard avec l’Équipe de France, aurait mis sur pied un pacte avec les dirigeants du PSG et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi alors que ce dernier lui met la pression en public pour qu’il prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG.

Mbappé avait convenu de partir cet été avec le PSG, mais…