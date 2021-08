Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi n’aurait pas tenu sa promesse envers Mbappé !

Publié le 17 août 2021 à 21h45 par Th.B.

N’ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’en tiendrait à un accord passé en 2017 avec ses dirigeants lui permettant de rejoindre le Real Madrid cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ferait le forcing selon El Chiringuito auprès de Nasser Al-Khelaïfi pour que le président du PSG ouvre les discussions avec son homologue du Real Madrid Florentino Pérez au sujet de son transfert d’ici la fin du mercato. Néanmoins, Al-Khelaïfi ne voit pas la situation de cette manière et a provoqué Mbappé à plusieurs reprises dans les médias afin de l’inciter à prolonger son contrat, en atteste sa déclaration lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi. « Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Ce moyen de pression ne serait pas compris par Kylian Mbappé qui n’aurait pas oublié un supposé gentlemen agreement passé avec le PSG.

Mbappé s’en tiendrait à un gentlemen agreement pour son départ que Al-Khelaïfi ne compte pas respecter