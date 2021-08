Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo interpelle encore Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que son avenir au PSG est encore incertain, Daniel Riolo conseille à Kylian Mbappé de s’exprimer pour mettre les choses au clair.

Kylian Mbappé était titulaire face à Strasbourg et a réalisé une très belle performance en étant impliqué sur trois des quatre buts parisiens. Mais l’international français a pu comprendre la défiance à son égard de la part des supporters. Lors de l’annonce de la composition des équipes, son nom a été copieusement sifflé par le Parc des Princes. Les supporters parisiens sont mécontents que Mbappé fasse trainer son choix de rester au PSG ou non, et de prolonger ou non. Et ils ne sont pas les seuls…

«Mbappé a le droit d’être un petit peu plus clair»