Mercato - PSG : Kylian Mbappé va lâcher une bombe à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 17 août 2021 à 19h15 par D.M.

Kylian Mbappé aurait annoncé au Real Madrid qu'il souhaitait quitter le PSG cet été. Le joueur pourrait faire une grande annonce à Nasser Al-Khelaïfi dans les prochaines heures.

« Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre » avait confié Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat avec le PSG, malgré la présence de Lionel Messi dans le groupe. Lié contractuellement au club parisien jusqu’en 2022, le joueur souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été et aurait déjà donné son accord à Florentino Perez, président de la formation merengue.

Mbappé a passé un accord avec le Real Madrid