Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande révélation dans le dossier Kamara !

Publié le 18 août 2021 à 1h30 par La rédaction

Jules Koundé est toujours un joueur du Séville FC à deux semaines de la fin du mercato. Ce qui rend l’arrivée de Boubacar Kamara en Andalousie compromise.

L’OM, toujours dans le besoin de vendre, cherche des portes de sorties pour des joueurs ayant une belle valeur marchande. C’est le cas de Boubacar Kamara. Le défenseur olympien, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club marseillais, serait dans les petits papiers du Séville FC en cas de départ du français Jules Koundé. Mais alors qu’il était annoncé du côté de Chelsea, le départ de l’ancien Bordelais pourrait se compliquer.

Une clause libératoire bientôt à 90M€