Mercato - Barcelone : Aulas pourrait rendre une fière chandelle au Barça !

Publié le 18 août 2021 à 0h30 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de passer par la case rupture de contrat pour Samuel Umtiti si le Français campait sur ses positions. Cependant, il se pourrait que l’OL change la donne. Explications.

Le FC Barcelone est confronté à une énorme situation de crise dans le dossier Samuel Umtiti. Avant le début de la pré-saison, la direction blaugrana et le défenseur du Barça se seraient mis d’accord quant à une période de test au cours de laquelle Umtiti devait convaincre Ronald Koeman de lui faire confiance pour cette saison. Cependant, le champion du monde ne semble pas avoir convaincu l’entraîneur du FC Barcelone qui ne lui a pas fait confiance lors des dernières sorties blaugrana. Néanmoins, Samuel Umtiti refuserait d’honorer la partie du deal passé avec le FC Barcelone et à s’en aller à présent que la saison a officiellement commencée pour le club culé d’après SPORT qui affirme que le président Joan Laporta laisserait une semaine à Umtiti pour répondre favorablement à l’une des offres qui lui est proposée.

Une arrivée à l’OL pour combler le vide laissé par la mise à l’écart de Marcelo ?