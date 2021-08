Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tuchel aurait le sort de cette vente de Longoria entre ses mains !

Publié le 17 août 2021 à 23h10 par Th.B.

Chelsea tiendrait en main les espoirs de Pablo Longoria au sujet de la vente de Boubacar Kamara au FC Séville où il remplacerait Jules Koundé. Néanmoins, Thomas Tuchel pourrait choisir de ne pas se lancer sur les traces de l’international français, compromettant ainsi sérieusement les plans de l’OM.

Les jours passent, mais Pablo Longoria ne se rapproche pas de sa première vente de l’été pour autant. Les dossiers sont pourtant multiples avec notamment Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto et Boubacar Kamara qui pourraient être vendu d’ici la fin du mercato. En ce qui concerne le minot marseillais, sa cote serait importante sur le marché, d’autant plus que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023. Néanmoins, les clubs seraient susceptibles d’attendre l’expiration de son engagement envers l’OM qui ne serait pas sur le point de prolonger. Et le FC Séville semble être l’unique option viable pour Kamara, à condition que Jules Koundé s’envole pour Chelsea, intéressé. Cependant, Thomas Tuchel pourrait jouer un sale tour à l’OM.

Chelsea pourrait privilégier une option en interne…