Mercato - OM : La pression monte pour cette vente de Pablo Longoria !

Publié le 17 août 2021 à 6h00 par Th.B.

L’avenir de Boubacar Kamara serait lié à celui de Jules Koundé qui pourrait être transféré à Chelsea. Si tel était le cas, l’OM serait susceptible de vendre son minot au FC Séville. Thomas Tuchel devrait prendre une décision dans les prochains jours !

Président de l’OM, Pablo Longoria a été très actif sur le marché dans le sens des arrivées en bouclant pas moins de huit recrues depuis le début du mercato estival. Pour ce qui est des ventes, le patron du club phocéen n’est pour le moment pas aussi prolifique puisque les seuls départs de l’Olympique de Marseille ont été dû à des fins de contrats ou d’une rupture d’un commun accord comme pour Hiroki Sakai. Afin de remédier à cette situation, Longoria tirerait les ficelles en coulisse et pourrait sans doute indirectement compter sur Thomas Tuchel. L’entraîneur de Chelsea voudrait Jules Koundé qui serait la clé de la vente de Boubacar Kamara au FC Séville selon L’Équipe .

Plus qu’une question de jours pour Kamara ?