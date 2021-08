Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a trouvé son attaquant !

Publié le 17 août 2021 à 5h15 par T.M.

A Barcelone, Ronald Koeman souhaite accueillir si possible un attaquant cet été. Mais la solution pourrait bien être sous ses yeux.

Pour cette nouvelle saison, Ronald Koeman doit faire avec de nombreux pépins dans le secteur offensif. Si Memphis Depay est arrivé au FC Barcelone, Lionel Messi est lui parti, tandis que Sergio Agüero, Ansu Fati et Ousmane Dembélé ne sont actuellement pas disponibles à cause de blessure. Face à cela, et en comptant pas sur Martin Braithwaite, Koeman voudrait voir arriver un nouvel attaquant d’ici la fin du mois d’août. Mais est-ce nécessaire ?

La solution Braithwaite ?

Ce dimanche, face à la Real Sociedad, Ronald Koeman avait décidé de faire malgré tout confiance à Martin Braithwaite à la pointe de son attaque. Et alors que le Danois est poussé vers la sortie, il a apporté la meilleure des réponses en brillant sur le terrain. Braithwaite l’avait déjà fait savoir, il ne veut pas partir, voulant tout faire pour s’imposer au Barça. Et pour cette 1ère journée de Liga, il a frappé fort avec un doublé et une passe décisive. De quoi faire changer d’avis Koeman ?