Mercato - OM : Le feuilleton Boubacar Kamara bouclé… cette semaine ?

Publié le 16 août 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que l’OM pourrait vendre Boubacar Kamara au FC Séville en cas de vente de Jules Koundé, Chelsea aurait décidé de faire son choix final cette semaine pour l’international français.

Après avoir considérablement recruté, Pablo Longoria aimerait bien pouvoir dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli par l’intermédiaire de ventes. Boubacar Kamara serait l’une des options prises en considération par le président de l’OM qui devait cependant se montrer patient. En effet, Kamara serait particulièrement apprécié du FC Séville puisque selon L’Équipe, le directeur sportif du club andalou en la personne de Monchi aurait fait part de l’intérêt du pensionnaire de Liga pour le minot marseillais sous contrat jusqu’en juin 2022. Cependant, la vente de Jules Koundé serait obligatoire pour que cette opération soit un succès. Et Thomas Tuchel serait sur le point de prendre une décision pour le transfert de Koundé à Chelsea.

Chelsea va décider cette semaine pour Koundé !