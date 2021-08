Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane lâche un indice de taille sur l'avenir de Pogba !

Publié le 16 août 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors que le PSG suivrait de très près la situation de Paul Pogba, Raphaël Varane se projette lui déjà sur son association avec le milieu de terrain sous le maillot de Manchester United cette saison.

Le marché des transferts fermera ses portes le 31 août mais le futur de Paul Pogba semble toujours aussi incertain. En effet, le Français ne serait toujours pas enclin à prolonger son contrat avec Manchester United, alors que son bail prendra fin en juin 2022. Cette situation ne laisserait pas indifférent le PSG qui se montrerait très intéressé par Paul Pogba. Pour autant, en raison notamment de l'arrivée XXL de Lionel Messi, Paris serait prêt à attendre l'issue de la saison afin de recruter gratuitement Pogba. Un scénario d'autant plus envisageable compte tenu des propos tenus par Raphaël Varane à l'occasion de son arrivée à Manchester United...

« On est prêts pour travailler dur et gagner des trophées »