Mercato - OM : Une nouvelle recrue en approche pour Pablo Longoria ?

Publié le 17 août 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Prêté la saison dernière à l'OM, Pol Lirola serait tout proche de faire son retour à Marseille. Les deux équipes négocient toujours avec l'espoir de trouver un accord total.

Qualifié pour la Ligue Europa, l’OM va tenter de performer sur la scène européenne grâce à ses huit recrues : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Mattéo Guendouzi et Luan Peres. Et le recrutement de Pablo Longoria est encore loin d’être terminé. Le dirigeant espagnol pourrait recruter un attaquant capable de remplacer Dario Benedetto, en route vers le Bétis selon nos informations exclusives. Par ailleurs, l’OM est à la recherche de renforts au poste de latéral droit. En effet, Jorge Sampaoli n’a toujours pas de véritable spécialiste à ce poste et a réclamé le retour de Pol Lirola en conférence de presse: « On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s'adapte à notre réalité » . Prêté la saison dernière à Marseille, le joueur espagnol est retourné à la Fiorentina cet été, mais souhaite à tout prix retourner en France comme l’avait confié son père : « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina . »

Lirola veut retourner à Marseille

Une information confirmée par le journaliste italien Pietro Lazzerini. Non convoqué pour disputer le dernier match de la Fiorentina en Coupe d’Italie, Pol Lirola ferait le forcing pour quitter Florence. D’ailleurs, la Viola serait proche d’un accord avec Davide Zappacosta (Chelsea), qui viendrait remplacer le joueur espagnol. « Lirola traine les pieds aux entraînements et le coach, Vicenzo Italiano, ne l'a pas sélectionné pour le match de Coupe d'Italie face à Cosenza vendredi dernier (4-0). Pour moi, c'est une question de temps avec l'OM, car les dirigeants de la Fio ont encore parlé lundi avec l'agent de Zappacosta et le deal est très proche de se réaliser » a-t-il confié dans un entretien accordé au Phocéen . L’OM doit parvenir à trouver un terrain d'entente avec la Fiorentina. Les négociations ont débuté il y a des semaines et les positions se rapprocheraient.

« Ce n'est qu'une question de temps, et même une question d'heures »