Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme mise au point de Longoria sur le dossier Lirola !

Publié le 15 août 2021 à 22h10 par D.M.

Avant le match face aux Girondins de Bordeaux, le président de l'OM, Pablo Longoria, a fait le point sur le feuilleton Pol Lirola.

Pablo Longoria s’est montré actif lors de ce mercato estival et est parvenu à renforcer considérablement l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais son recrutement n’est pas encore terminé. Le président de l’OM cherche encore à recruter au moins un latéral droit et essaie depuis plusieurs semaines de rapatrier Pol Lirola, prêté la saison dernière au sein du club marseillais. Et selon la Provence , l’OM toucherait au but et serait sur le point de parvenir à un accord avec la Fiorentina.

« Lirola est un joueur de la Fiorentina actuellement »