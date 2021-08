Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Wass, Lirola... Longoria commence à y voir plus clair !

Publié le 14 août 2021 à 16h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts au poste de latéral droit, l'OM a activé les pistes menant à Pol Lirola et à Daniel Wass. Mais le club marseillais doit encore convaincre la Fiorentina et le FC Valence.

Avec huit recrues au compteur, Pablo Longoria a réalisé un mercato satisfaisant. Le président de l’OM a travaillé en étroite collaboration avec Jorge Sampaoli pour renforcer le groupe. Mais le recrutement est encore loin d’être terminé. « On doit chercher à compléter l'effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d'avoir l'effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés. Sur Wass ou Lirola, ce sont des clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. Cela commence à s'activer maintenant » avait déclaré le dirigeant espagnol le 5 août dernier. Le renforcement du côté droit de la défense est donc la priorité de l’OM, qui cherche à enregistrer le retour de Pol Lirola, mais aussi à s’offrir Daniel Wass. « On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s'adapte à notre réalité » a déclaré Jorge Sampaoli. Et pour le joueur espagnol, les négociations se poursuivent.

Lirola fait le forcing pour rejoindre l'OM

Pour Pol Lirola, les négociations sont avancées et les deux parties sont proches de trouver un accord. Comme l’a indiqué la Provence ce samedi, l’OM a transmis 12M€ à la Fiorentina pour recruter le joueur espagnol, prêté à Marseille la saison dernière. Le club italien voudrait récupérer cette somme d’une traite, tandis que Pablo Longoria voudrait payer la Viola en plusieurs fois. Rien d’insurmontable, d’autant que Pol Lirola ferait le forcing pour rejoindre l’OM. Le latéral droit aurait refusé les approches de l’Atalanta pour se laisser une chance d’évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Non convoqué pour la rencontre de Coupe d’Italie ce vendredi, le joueur continue de s’entraîner avec la Fiorentina, mais espère que les deux équipes parviendront à trouver un accord dans les prochains jours. Son entourage a confirmé qu’il fera tout son possible pour faire son retour à l’OM. La situation pourrait prochainement se décanter. Pour Daniel Wass, autre dossier sur la table de Pablo Longoria, la situation se complique.

Pour Wass, ça se complique