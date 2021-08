Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un boulevard dans ce dossier à 0€ !

Publié le 17 août 2021 à 20h10 par D.M.

A en croire la presse italienne, Nikola Maksimovic ne devrait pas retourner au Napoli. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui suit attentivement sa situation.

Agé de 29 ans, Nikola Maksimovic est sans club depuis son départ du Napoli en juillet dernier. Une situation qui n’a pas échappé à l’OM. Malgré les arrivées cet été de Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres, Pablo Longoria aurait entamé des contacts avec le défenseur serbe et aurait même trouvé un accord salarial avec lui selon les informations de Gianluca Di Marzio. Mais interrogé sur son avenir, Maksimovic a annoncé qu’il souhaitait signer un nouveau contrat avec le Napoli : « J e ne me vois pas loin de l'Italie et Naples est prioritaire. J'y retournerais en courant, je m'y sens chez moi. La ville m'a accueilli avec ma famille, nous nous sommes fait des amis qui resteront forts pour la vie. Mes enfants sont des napolitains et réussissent bien dans les écoles qu'ils fréquentent. Un problème de salaire ' Pour ma part, si Naples le veut, je suis prêt à me rendre disponible pour trouver un accord et continuer ensemble ».

Le Napoli aurait exclu un retour de Maksimovic