Mercato - OM : Une nouvelle menace se profile pour Daniel Wass !

Publié le 17 août 2021 à 18h10 par La rédaction

Six ans après avoir quitté la Ligue 1, Daniel Wass pourrait la retrouver sous le maillot de l’OM. Mais le Celta Vigo, son ancien club, serait aussi sur ses rangs.

En parallèle du dossier Pol Lirola qui est toujours en attente, Pablo Longoria travaille sur la piste menant à Daniel Wass, le polyvalent joueur de Valence. Passé par Evian Thonon Gaillard, le Danois connaît parfaitement la Ligue 1, et il serait emballé à l’idée de revenir dans l’Hexagone. José Bordalás, l’entraîneur de Valence, l’est un peu moins comme il l’a expliqué en conférence de presse : « C’est un garçon qui nous a rejoint après les vacances. Il n'a pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers et aujourd'hui il a absolument tout donné. Il a montré l’engagement qu’il a avec le FC Valence. Wass et Guedes sont des joueurs de Valence. Nous les avons et ils ont montré l'engagement qu'ils ont avec le club. Nous sommes calmes dans ce sens et nous ne pouvons penser à aucune autre possibilité que de les avoir cette saison ». Et ce ne serait pas le seul problème de l’OM dans ce dossier…

Le Celta Vigo veut faire revenir Daniel Wass