Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'attaque à une piste du FC Barcelone !

Publié le 17 août 2021 à 22h00 par D.M.

Présenté comme le « Pogba polonais », Kacper Kozłowski intéresse les plus grandes équipes européennes. Mais le joueur pourrait bien rester dans son pays cette saison.

A Saint-Etienne, le mercato estival n’a procuré, pour l’instant, aucune émotion chez les supporters de l’ASSE. Et pour cause, aucune recrue n’a posé ses valises dans le Forez. Président délégué des Verts , Jean-François Soucasse avait annoncé la couleur en juillet dernier : « Le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire ». Et à en croire la presse polonaise, l’ASSE suivrait l’un des joueurs les plus prometteurs du continent européen.

L'ASSE sur un jeune joueur polonais ?