Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision retentissante pour Umtiti !

Publié le 17 août 2021 à 17h00 par A.D.

Alors que Samuel Umtiti n'a pas convaincu Ronald Koeman lors de la pré-saison, Joan Laporta aurait pris une décision fracassante quant à son avenir. Selon la presse espagnole, le président du Barça compterait résilier unilatéralement le contrat du Français s'il n'acceptait pas l'une des offres formulées pour lui d'ici une semaine.

Depuis son titre de champion du monde avec les Bleus , Samuel Umtiti vit une véritable descente aux enfers. Peu épargné par les pépins physiques, le Français vient tout juste de sortir de son calvaire. Toutefois, il n'a pas retrouvé toute sa superbe. Dans cette optique, le FC Barcelone serait plus que jamais décidé à s'en séparer. D'ailleurs, pour être certain de voir Samuel Umtiti partir cet été, le club catalan lui aurait lancé un énorme ultimatum.

Laporta a lancé un énorme ultimatum à Umtiti