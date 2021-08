Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La décision est prise pour l’avenir de Philippe Coutinho !

Publié le 17 août 2021 à 14h00 par T.M.

Souvent annoncé sur le départ à l’occasion de ce mercato estival, Philippe Coutinho devrait toutefois effectuer la saison sous le maillot du FC Barcelone.

Du côté du FC Barcelone, le départ de Lionel Messi en résout pas les problèmes financiers du club catalan. Ainsi, Joan Laporta cherche toujours à dégraisser et se débarrasser de certains indésirables de Ronald Koeman. Si les cas de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic sont les plus évoqués, celui de Philippe Coutinho revient aussi souvent sur la table. Joueur le plus cher de l’histoire du Barça, le Brésilien n’a jamais répondu aux attentes en Catalogne. Au point d’être poussé vers la sortie cet été ?

Un avenir… au Barça !