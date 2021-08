Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros tarif fixé pour Dario Benedetto ?

Publié le 17 août 2021 à 15h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival, Dario Benedetto est proche du Betis Séville. Mais pour le moment, il n’y aurait aucun accord entre les deux clubs. L’OM serait exigent, ce qui complique la tâche du club espagnol, dans le dur financièrement.

Avec l’arrivée d’Arkadiusz Milik l’hiver dernier et sa baisse de forme, Dario Benedetto n’apparaît plus du tout comme la première solution au poste d’attaquant. A tel point que Jorge Sampaoli a souvent préféré jouer sans numéro 9 qu’avec lui. Un message fort envoyé de la part du technicien argentin. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, l’OM et le Betis Séville négocient pour un prêt d’un an. Si les deux clubs sont proches de trouver un accord, rien ne serait encore fait.

L’OM est exigent pour Benedetto