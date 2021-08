Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l’intérêt du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 août 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid pourrait faire de l’ombre au PSG dans la course à la signature de Cristiano Ronaldo, il n’en serait finalement rien puisque le président Florentino Pérez n’aurait pas approché la Juventus pour sa star.

Le Real Madrid pourrait pimenter le dossier Cristiano Ronaldo à en croire la presse espagnole qui a confié ce mardi que Carlo Ancelotti aurait contacté la star de la Juventus. En effet, l’entraîneur du Real Madrid aimerait renouer les liens avec son ancien attaquant d’après El Chiringuito . Néanmoins, la vérité est tout autre d’après le principal intéressé qui a nié cette rumeur via son compte Twitter . « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter ». Et il semblerait que le club merengue n’ait pas décidé de mettre des bâtons dans les roues du PSG qui songerait à faire de lui le remplaçant de Kylian Mbappé à l’été 2022 selon As .

Pas d’approche du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo