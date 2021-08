Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est passé à l'action pour son avenir !

Publié le 17 août 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo chercherait à quitter la Juventus cet été. Annoncé comme le possible successeur de Kylian Mbappé au PSG, l'attaquant espérerait toujours rejoindre le Real Madrid.

Mais où évoluera Kylian Mbappé cette saison ? A en croire la presse espagnole, il devrait évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Mais face aux médias, Nasser Al-Khelaïfi continue de répéter que le joueur restera au PSG : « Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre ». Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé refuse de prolonger son contrat malgré la présence de Lionel Messi dans la capitale. Et selon plusieurs médias, le club parisien pourrait bien tenter de recruter Cristiano Ronaldo pour le remplacer. Mais certains médias annoncent que le PSG, convaincu de conserver Mbappé, ne tentera pas d'enrôler CR7. Pourtant le joueur portugais attendrait un signal de la formation parisienne. Selon le Corriere dello Sport, son agent Jorge Mendes aurait proposé ses services à Manchester City dans le simple but de faire réagir Nasser Al-Khelaïfi. La situation est donc dans l’impasse pour Ronaldo, en contact aussi avec le Real Madrid selon la presse étrangère.

Ronaldo aurait contacté le Real Madrid

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo réfléchit sérieusement à son avenir comme l’avait indiqué le 10Sport.com dès le mois de mai. Et selon le Corriere dello Sport, l’international portugais aurait pris la décision de quitter la Serie A cet été. Une tendance confirmée par Roméo Agresti, journaliste pour Goal Italia : « Cristiano Ronaldo n'est pas encore convaincu de rester à la Juventus : pour ceux qui suivent la Juve, ce n'est pas une nouvelle ». Et selon Calciomercato.it, Ronaldo souhaiterait évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Le joueur aurait d’ailleurs contacté certains membres du club espagnol afin de prendre la température. Journaliste pour El Chiringuito , Edu Aguirre a annoncé, de son côté, que c’était Carlo Ancelotti qui avait pris la décision de discuter avec Ronaldo. Quelques heures après la sortie de cette information, l’entraîneur du Real Madrid a tenu à mettre les choses au clair : « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter ».

« Il y a eu des contacts ces dernières semaines entre l'entourage de Ronaldo et Ancelotti »