Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Monchi pourrait jouer un sale tour à Longoria pour ce dossier brûlant !

Publié le 18 août 2021 à 7h00 par Th.B.

Alors que l'OM plancherait sur les dossiers des ventes, Pablo Longoria pourrait voir Monchi compliquer la vente de Jules Koundé à Chelsea et de ce fait, compromettre le transfert de Boubacar Kamara au FC Séville.

L’OM travaillerait depuis un bon moment sur la vente de Boubacar Kamara, le minot marseillais ne semblant pas en passe de prolonger son contrat qui courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, faute d’offre concrète ou jugée suffisante aux yeux de Pablo Longoria, le défenseur central de formation repositionné en milieu défensif demeure toujours dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais d’ici la fin du mercato, la donne pourrait changer notamment grâce au FC Séville qui par le biais de son directeur sportif aurait affirmé son intérêt au président de l’OM en cas de vente de Jules Koundé selon L’Équipe.

Le FC Séville se montre catégorique pour Koundé…