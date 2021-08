Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid… Cristiano Ronaldo dit stop !

Publié le 18 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG ou encore du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé d’user de sa portée médiatique sur ses réseaux sociaux afin de mettre les choses au clair sur son avenir.

Que ce soit par le biais d’ El Chiringuito qui a annoncé mardi que Carlo Ancelotti l’aurait contacté pour effectuer son grand retour au Real Madrid trois ans après son départ à la Juventus, ou par l’intermédiaire d’ As q ui a pour sa part expliqué que le PSG songerait à lui pour combler le potentiel vide que laissera le départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé du club de la capitale en 2022, Cristiano Ronaldo est souvent mentionné par les médias, voire omniprésent. Une situation qui déplaît fortement au principal intéressé, contractuellement lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, qui a tapé du poing sur la table mardi soir.

« Tout le reste ? Tout le reste ne sont que des paroles »