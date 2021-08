Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dans une impasse pour cet indésirable ?

Publié le 18 août 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que le nom de Thilo Kehrer revient souvent parmi les possibles départs au PSG, l’Allemand serait très loin de faire ses valises.

Cela va-t-il encore bouger au PSG d’ici la fin du mois d’août ? Après avoir dynamité le marché dans le sens des arrivées, Leonardo veut maintenant dégraisser et faire rentrer de l’argent. Toutefois, cela est plus facile à dire qu’à faire tant les départs ont été peu nombreux jusqu’à présent. Il n’empêche que la porte serait ouverte pour plusieurs joueurs de Mauricio Pochettino. Cela vaut notamment pour Thilo Kehrer. Bien que l’Allemand joue en ce début de saison, avec l’arrivée de Sergio Ramos et la volonté de faire grandir El Chadaille Bitshiabu, Kehrer n’a plus forcément sa place au PSG. Mais lui ne le verrait pas du même oeil.

Un départ pas d’actualité ?