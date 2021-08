Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste définitivement à oublier pour Kehrer ?

Publié le 17 août 2021 à 1h15 par La rédaction

Thilo Kehrer fait partie des joueurs indésirables au PSG. Le défenseur allemand avait une porte de sortie au Bayer Leverkusen... qui vient de recruter un défenseur central.

Transféré pour 37M€ en 2018 au PSG, Thilo Kehrer ne s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable. Malgré une certaine polyvalence (il peut jouer défenseur central, latéral droit et même milieu défensif), l'Allemand n'entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Barré par Colin Dagba et Achraf Hakimi à droite, et par Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l'axe, Kehrer est désormais sur la liste des transferts.

La piste Leverkusen refroidie ?

Kehrer était annoncé en partance vers le Bayer Leverkusen. Mais le club allemand a engagé l'Equatorien Piero Hincapié, pour 8M€ et un contrat de 5 ans. Il s'agit déjà du deuxième transfert d'un défenseur central au Bayer, après la signature d'Odilon Kossounou pour 23M€. Une signature de Kehrer à Leverkusen semble donc de plus en plus improbable. Le PSG va donc devoir trouver une nouvelle porte de sortie.