Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé bouclé grâce à l'arrivée de Messi ?

Publié le 17 août 2021 à 0h45 par D.M.

A en croire Fred Hermel, Kylian Mbappé a de grandes chances de rester au PSG cette saison en raison notamment de l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Explications.

Avec l’arrivée de Lionel Messi au PSG, certains rêvent de voir en action le trio offensif composé de la star argentine, Neymar et Kylian Mbappé. Mais l’avenir du champion du monde 2018 au sein du club parisien demeure incertain. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur français a reçu une offre de prolongation, mais il refuse d’étirer son bail, et ce malgré la présence de Messi. Intéressé depuis de nombreuses années par Mbappé, le Real Madrid pourrait profiter de la situation et devrait transmettre une offre au PSG dans les prochains jours. Selon L’Equipe , elle pourrait atteindre les 150M€ notamment si la Casa Blanca parvient à se séparer de Mariano Diaz, Martin Odegaard et Luka Jovic.

« L’arrivée de Lionel Messi ne fait que renforcer le fait que Mbappé va rester »