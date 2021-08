Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gerard Piqué regrette déjà Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 23h45 par La rédaction

Le choix de Lionel Messi de rejoindre le PSG laisse forcément des déçus au FC Barcelone, au premier rang desquels Gérard Piqué.

Lionel Messi a donc quitté le FC Barcelone après 21 ans d'une idylle folle et sans discontinuer. L'ancien Blaugrana a rejoint le PSG pour 2 ans + 1 an en option, un contrat dont le10sport.com vous dévoilait les premiers éléments en exclusivité. Mais forcément le FC Barcelone est désormais orphelin de son élément offensif capital, auteur de 672 buts en 778 matches.

Messi manque déjà à Piqué...