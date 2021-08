Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL imaginée par Laporta pour Aubameyang ?

Publié le 16 août 2021 à 23h30 par D.M.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman voudrait recruter un attaquant cet été. Après avoir tenté de s'offrir Tammy Abraham, le club catalan essaierait de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang.

Le FC Barcelone est dans le rouge comme l’a reconnu Joan Laporta ce lundi. Mais malgré les difficultés financières de son équipe, Ronald Koeman voudrait renforcer le secteur offensif, orphelin de Lionel Messi : « Ce que nous avons devant nous est très limité et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points à améliorer, mais tout dépend du fair-play, si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau » . Et en coulisses, les dirigeants du FC Barcelone tentent de satisfaire le technicien néerlandais.

Un échange Coutinho/Aubameyang en préparation ?