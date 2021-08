Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Barça, on commence à oublier Lionel Messi...

Publié le 16 août 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

Moins d'une semaine après la signature de Lionel Messi au PSG, Joan Laporta s'est présenté en conférence de presse afin d'évoquer la situation économique du FC Barcelone. Et le président du Barça veut désormais passer à autre chose, sans aucune rancune.

C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte au FC Barcelone. En effet, dimanche le club blaugrana recevait la Real Sociedad, le premier match de l'ère post-Lionel Messi, la star argentine s'étant engagée avec le PSG. Par conséquent, c'est un changement colossal pour le Barça qui doit complétement se réinventer compte tenu de l'importance de La Pulga dans son jeu. Et les Catalans, emmenés par Memphis Depay et Antoine Griezmann, en attendant Sergio Agüero et Ansu Fati, s'en sont très bien sortis en dominant le club basque (4-2). La preuve que le FC Barcelone tourne petit-à-petit la page Lionel Messi. Présent en conférence de presse, Joan Laporta s'est prononcé sur ce sujet et confirme que le Barça va devoir passer à autre chose.

«Je vois qu'il se sent heureux et cela me rend heureux»

Dans des propos rapportés par Foot Mercato , le président du Barça rend ainsi hommage à Lionel Messi : « Notre volonté était qu'il reste, mais quand nous avons vu la situation dans laquelle se trouvait l'entité, vu comment se déroulaient les négociations, nous avons conclu que nous ne pouvions pas assumer son renouvellement. Si la Liga avait été plus flexible, nous aurions pu envisager sa continuité, car les deux parties avaient fait preuve de beaucoup de flexibilité. J'ai le sentiment que ce qui aurait dû être fait a été fait. En voyant sa présentation, je vois qu'il se sent heureux et cela me rend heureux. Maintenant peut-être que nous serons rivaux. Son départ aurait pu affecter le vestiaire, mais il a montré qu'il est fort. Nous avons fait tout ce que nous pouvions dans les limites des possibilités économiques de le club. Les détails de la négociation, nous les garderons par respect et appréciation . »

«Je le tiens toujours en haute estime»