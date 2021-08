Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Bartomeu, transferts... Laporta déballe tout !

Publié le 16 août 2021 à 16h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone traverse un mercato mouvementé, notamment en raison d'une grave crise économique, Joan Laporta s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Le président catalan a passé en revue tous les sujets chaudes du club culé.

Le feuilleton de l'été pourrait bien se trouver du côté de Barcelone. Les Blaugrana vivent en effet une période assez difficile à cause de leurs nombreux problèmes financiers. Pour ne rien arranger, le Barça s'est retrouvé dans l'incapacité de prolonger le contrat de l'enfant du club Lionel Messi. De ce fait, l'Argentin a pris la direction du PSG. Malgré ces déconvenues, Joan Laporta compte bien aller de l'avant et a mis tout au clair lors d'une conférence de presse XXL.

« Bartomeu a eu le culot d'essayer de justifier quelque chose d'injustifiable »

Au cours de cette conférence de presse, Joan Laporta s'est est violemment pris à l'ancienne direction du club présidée par Josep Maria Bartomeu « On est arrivé au club, on a dû utilisé un prêt pour payer les salaires. On a trouvé une mauvaise politique salariale avec une pyramide inversée : les vétérans ont des contrats longs, et les jeunes ont des contrats courts. La Liga a envoyé au club deux notes concernant le dépassement de la limite salariale en 2019. Comment ils ont réagi ? En augmentant la masse salariale ! Ils ont aussi menti sur les budgets de l'Espai Barca. Le stade Johan Cruyff devait coûté 4M, il a coûté 20M. Il y a eu des paiements excessifs à des agents. Par exemple, il y a eu une personne qui a été payé 8 millions d'euros pour détecter des talents en Amérique du Sud, un montant inapproprié et qui a produit des effets calamiteux sur l'économie de l'entité. Ils ont également fait plusieurs emprunts pour éviter les contrôles de l'Assemblée Générale. La lettre de Bartomeu comportait 8 points et tous les 8 étaient des mensonges complets. Il a eu le culot d'essayer de justifier quelque chose d'injustifiable. Ils ont présenté un budget avec une hypothèque, c'est une farce. Dans leur budget, ils parlaient de baisses de salaire, de vente du Barca Corporate, de vente de joueurs. Ils n'ont rien fait. Leur budget prévisionnel était mauvais. On a fait voté le budget précédent pour ne pas paralyser le club et non pour confirmer ce qui a été fait par Bartomeu. Personne n'échappera à ses responsabilités, peu importe combien ils disent que cet exercice n'est pas le leur. Ils sont responsables de tout ce qu'il y a jusqu'au 7 mars. Notre dette est de 1 milliard et 350 millions d'euros par leur faute. La situation économique est dramatique à cause d'eux. Ils ont piégé les socios de façon systématique. »

« Si la Liga avait été flexible, on aurait pu garder Léo »