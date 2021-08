Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Laporta sur ce chantier colossal !

Publié le 16 août 2021 à 22h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a annoncé que le club cherchait à vendre plusieurs joueurs de l'effectif. Mais d'autres, sont considérés comme intouchables par le dirigeant catalan.

Joan Laporta a pris la parole ce lundi devant les médias afin d’évoquer la situation financière du FC Barcelone : « On est arrivé au club, on a dû utiliser un prêt pour payer les salaires. On a trouvé une mauvaise politique salariale avec une pyramide inversée : les vétérans ont des contrats longs, et les jeunes ont des contrats courts. La Liga a envoyé au club deux notes concernant le dépassement de la limite salariale en 2019. Comment ils ont réagi ? En augmentant la masse salariale ! ». Le président catalan s’est donc donné la mission d’alléger la masse salariale en trouvant un accord avec les cadres, mais aussi en vendant certains joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Ronald Koeman.

« Il y’a d’autres joueurs que nous essayons de vendre »