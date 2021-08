Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen vole à la rescousse d’Al-Khelaïfi pour Kehrer !

Publié le 15 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Thilo Kehrer, le Bayern Munich pourrait rendre un grand service au PSG alors que le Bayer Leverkusen regarderait ailleurs.

Considéré comme une potentielle vente aux yeux de Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi, Thilo Kehrer semble avoir la cote sur le marché depuis quelques semaines. En effet, plusieurs formations de Bundesliga garderaient un oeil attentif sur sa situation au PSG qui réclamerait au minimum 20M€ pour le céder d’ici la clôture du mercato selon L’Équipe . Et alors que le Bayer Leverkusen semblait être sa destination la plus probable, le club se serait tourné vers d’autres pistes d’après RMC Sport.

Le Bayern Munich prêt à sortir le PSG d’un guêpier avec Kehrer ?