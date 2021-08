Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse se présente à Thilo Kehrer !

Publié le 14 août 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Annoncé avec insistance du côté du Bayer Leverkusen, Thilo Kehrer pourrait bien rejoindre l'Allemagne cet été, mais pour s'engager avec le Bayern Munich.

Le PSG a réalisé un sans faute lors de ce mercato estival. Le club parisien est parvenu à s’attacher les services de joueurs de classe mondiale sans dépenser la moindre indemnité de transfert. L’équipe française est parvenue à s’offrir gratuitement Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnnarumma et Lionel Messi. Le PSG n’a dépensé que 65M€ pour Achraf Hakimi, qui évoluait à l’Inter la saison dernière. Mais pour parvenir à équilibrer ses comptes, le club de la capitale doit désormais dégraisser son effectif. Selon les informations de Sky Sports, le PSG se serait engagé auprès de la Ligue à récolter 180M€ d’ici la fin du mercato estival. Pour l’instant, les dirigeants sont encore loin du compte, mais ils comptent bien se séparer de plusieurs joueurs durant ce mois d’août. Et le prochain qui pourrait quitter la capitale française pourrait être Thilo Kehrer.

La piste Bayer Leverkusen se refroidit

Acheté 37M€ en 2018, Thilo Kehrer a été décevant la saison dernière et ne fait pas partie des premiers choix de Mauricio Pochettino. Selon RMC Sport , le joueur allemand voudrait rester à Paris, mais selon certaines sources, il ne s’opposera pas à un départ notamment pour retrouver du temps de jeu. Ancien membre de Schalke 04, Kehrer ne verrait pas d’un mauvais œil un retour en Bundesliga. Depuis plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen surveille attentivement sa situation et aurait même formulé une première offre. Selon le journaliste Saber Desfarges et Goal, le club allemand aurait formulé une offre de 12M€, nettement plus faible que les 25M€ réclamés par Leonardo dans ce dossier. Une proposition qui pourrait bien être la dernière puisque le Bayer Leverkusen étudierait d’autres option pour renforcer le poste de latéral droit, mais aussi de défenseur central. La piste Leverkusen se refroidit, mais une autre prend de plus en plus d’ampleur.

Le Bayern Munich rencontre l'agent de Kehrer