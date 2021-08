Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce pour l'avenir de Thilo Kehrer !

Publié le 13 août 2021 à 19h45 par La rédaction

Le PSG souhaite se débarrasser de ses indésirables à commencer par Thilo Kehrer. Mais si une offre est arrivée, elle est loin des volontés parisiennes.

Arrivé en 2018 pour 38M€, Thilo Kehrer ne s'est jamais imposé comme un titulaire à part entière au sein du PSG. Désormais barré au poste de défenseur central par Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembé et Abdou Diallo, l'Allemand ne peut plus compter sur sa polyvalence pour jouer sur le côté droit puisqu'en plus de Colin Dagba, il devra affronter la concurrence d'Achraf Hakimi.

Kehrer vers Leverkusen ? Une offre a été faite !