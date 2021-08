Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour l’avenir de Julian Draxler !

Publié le 18 août 2021 à 10h10 par T.M.

Désormais, Leonardo veut dégraisser au PSG. Toutefois, le directeur sportif pourrait bien avoir du mal. Explications.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG a multiplié les gros coups en accueillant successivement Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma et Messi. Leonardo a frappé fort, mais son travail ne s’arrête pas là. En effet, le directeur sportif parisien doit maintenant dégraisser, s’étant fixé un objectif de 180M€ de ventes. Et pour le moment, on en est loin. Si Areola ou encore Pembélé ont été prêtés, seul Mitchel Bakker, vendu au Bayer Leverkusen, a rapporté de l’argent. Et d’ici la fin du mois d’août, cela ne devrait pas être plus facile pour Leonardo et le PSG.

Draxler bloque son départ !