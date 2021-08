Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé ne change pas de cap avec le Real Madrid !

Publié le 18 août 2021 à 12h45 par H.G.

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé ne devrait pas intervenir au cours de cette fenêtre estivale des transferts, cela ne remettrait aucunement en cause son envie de revêtir le maillot du Real Madrid.

À l’instar de Neymar en 2019, qui souhaitait retourner au FC Barcelone, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien se solder par un statu quo . En effet, à en croire les derniers échos parus dans la presse, l’international français de 22 ans aurait déjà communiqué à une partie du vestiaire parisien qu’il restera au PSG cette saison. Ainsi, à un an de la fin de son contrat, le numéro 7 parisien semble bel et bien parti pour disputer une cinquième saison dans les rangs du club de la capitale. Mais s’il reste à voir s’il finira par prolonger au PSG pour ne pas s’en aller dans le cadre d’un transfert libre et gratuit, Kylian Mbappé n’en oublierait pour autant pas le Real Madrid.

Kylian Mbappé se voit au Real Madrid un jour