Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Valverde… Florentino Pérez s’active dans un chantier colossal !

Publié le 18 août 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Tandis que l’actualité du Real Madrid est occupée médiatiquement par le feuilleton Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole travaillerait pendant ce temps sur les prolongations de certains de ses joueurs.

Une fois encore cet été, les noms du Real Madrid et de Kylian Mbappé sont associés avec insistance de l’autre côté des Pyrénées. Et pour cause, à moins d’un an du terme de son contrat au Paris Saint-Germain, l’international français âgé de 22 ans n’a toujours pas signé de nouveau bail avec l’écurie francilienne. Cela conduirait donc les Merengue à se pencher sur le dossier, même si tout indique qu’ils feront face à une porte fermée à double tour si jamais ils décident de passer à l’action de manière concrète puisqu’il est annoncé dans la presse que le PSG ne prévoit absolument pas de vendre Kylian Mbappé malgré sa situation contractuelle. Et de son côté, le Real Madrid semble travailler plus concrètement dans l’optique de prolonger certains de ses joueurs.

Karim Benzema et Federico Valverde bientôt prolongés ?